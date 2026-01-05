Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

Так званий президент Венесуели Ніколас Мадуро у понеділок у своїх перших публічних словах заявив суду, що він є "президентом Венесуели", "військовополоненим", і що його "затримали в його будинку в Каракасі", повідомляє Sky News.

"Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни", – заявив він.

Його дружина, Сілія Флорес, також заперечує свою провину за висунутими звинуваченнями, додаючи, що вона "абсолютно невинна".

Відповіді Флорес і Мадуро даються іспанською мовою, а потім перекладаються. Згодом Мадуро погодився на запропоновану судом консультацію з "консульськими посадовими особами".

Слухання суду завершилося, але суддя зазначив, що наступне слухання відбудеться 17 березня.

Як повідомлялось, армія США 3 січня провела спецоперацію у Каракасі з захвату Мадуро та його дружини, у понеділок вони були передані суду Нью-Йорка, США, де їх звинувачують в організації картелю для трафіку наркотиків до США та у злочинній змові.