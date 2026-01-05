Інтерфакс-Україна
Події
20:00 05.01.2026

Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

1 хв читати
Мадуро та його дружина заперечують свою провину перед судом у США – ЗМІ

Так званий президент Венесуели Ніколас Мадуро у понеділок у своїх перших публічних словах заявив суду, що він є "президентом Венесуели", "військовополоненим", і що його "затримали в його будинку в Каракасі", повідомляє Sky News.

"Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни", – заявив він.

Його дружина, Сілія Флорес, також заперечує свою провину за висунутими звинуваченнями, додаючи, що вона "абсолютно невинна".

Відповіді Флорес і Мадуро даються іспанською мовою, а потім перекладаються. Згодом Мадуро погодився на запропоновану судом консультацію з "консульськими посадовими особами".

Слухання суду завершилося, але суддя зазначив, що наступне слухання відбудеться 17 березня.

Як повідомлялось, армія США 3 січня провела спецоперацію у Каракасі з захвату Мадуро та його дружини, у понеділок вони були передані суду Нью-Йорка, США, де їх звинувачують в організації картелю для трафіку наркотиків до США та у злочинній змові.

 

Теги: #суд #венесуела #сша #мадуро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 05.01.2026
Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

05:05 05.01.2026
Папа Лев XIV закликав до миру і молитви за Венесуелу

Папа Лев XIV закликав до миру і молитви за Венесуелу

03:40 05.01.2026
Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

02:36 05.01.2026
Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

23:13 04.01.2026
Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

21:56 04.01.2026
Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

21:08 04.01.2026
США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

18:25 04.01.2026
Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

07:33 04.01.2026
Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

07:27 04.01.2026
Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр

Зеленський: РФ затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди

Зеленський анонсував нові рішення заради України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі

Судова практика в 2025р розвивалася під знаком воєнної реальності, недофінансування та посиленого впливу ВС - думка

У війську офіційно запрацювала цифрова система Управління логістичним забезпеченням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА