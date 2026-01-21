Інтерфакс-Україна
Події
17:21 21.01.2026

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, повідомив Axios із посиланням на джерело.

"За словами українського чиновника, президент України Зеленський планує у четвер відвідати Давос для зустрічі з президентом Трампом", - написав журналіст порталу Барак Равід на сторінці в соцмережі X.

Він додав, що зустріч має відбутися до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України", - наголосив він

Теги: #трамп #зустріч #зеленський #давос

