КС визнав неконституційним скасування підвищених пенсій для держслужбовців з недостатнім стажем - рішення

Конституційний суд України (КС) визнав неконституційним положення закону №889–VIIІ "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року, згідно якого державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які не мали потрібного стажу для призначення пенсій на підставі попереднього закону №3723–XII "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року, були позбавлені права на отримання таких пенсій у майбутньому та не отримали при цьому ніяких компенсацій.

"Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України, підпункт 1 пункту 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 889 у тім, що у ньому не встановлено перехідних умов пенсійного забезпечення чи компенсаційних механізмів для осіб, які у період з 15 березня 2000 року до дня набрання чинності Законом №889 (30 квітня 2016 року) обіймали посади державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, однак станом на 1 травня 2016 року не мали потрібного стажу для призначення пенсії на підставі статті 37 Закону 3723", - повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу в середу.

Повідомляється, що відповідну справу Велика палата КС розглянула за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на засіданні у вівторок, 20 січня.

У КС наголошують, що закон №889 передбачає збереження права на призначення пенсій на попередніх умовах лише для держслужбовців та чиновників місцевої влади, які займали відповідні посади та мали не менш як 10 років стажу державної служби, а також для осіб, які станом на 1 травня 2016 року мали не менш як 20 років стажу державної служби.

При цьому в КС зазначають, що до набрання чинності законом №889 відрахування до Пенсійного фонду України із заробітної плати держслужбовців та посадовців місцевої влади з 15 березня 2000 року до 30 квітня 2016 року були значно вищими порівняно з відрахуваннями із заробітної плати інших осіб, що сприяло виникненню об’єктивно правомірних сподівань щодо підвищеного розміру їх пенсійного забезпечення у майбутньому. Наголошується, що протягом тривалого часу дії закону №3723 особливі вимоги до державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і обмеження конституційних прав цих осіб компенсувалися особливими умовами їх пенсійного забезпечення.

"Однак, такі особи не лише не отримали право на призначення пенсії на умовах, визначених статтею 37 Закону №3723, а й не одержали будь-якої компенсації за сплату підвищених відрахувань, оскільки законодавцем не було передбачено механізмів відшкодування, перехідних умов пенсійного забезпечення чи врахування сплати підвищених відрахувань в інший спосіб під час обчислення пенсії для цих категорій осіб… Зміна умов пенсійного забезпечення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування найбільш негативно вплинула на тих, кому станом на 1 травня 2016 року залишилося найменше часу до набуття права на призначення пенсії", - наголошує суд.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку, що відсутність у законі №889 положень щодо перехідних умов пенсійного забезпечення чи компенсаційних механізмів для держслужбовців, які не мали потрібного стажу для призначення пенсії на підставі закону №3723, спричинило у них "відчуття руйнування їхніх легітимних очікувань, що є несумісним з вимогою юридичної визначеності, яка є складовою принципу верховенства права". "Суд також зазначив, що непередбачення перехідних чи компенсаційних механізмів пенсійного забезпечення для цієї категорії осіб створило необґрунтовану відмінність у ставленні до них, а отже не було забезпечено дотримання юридичної рівності та порушено конституційні гарантії права на їх соціальний захист", - заявили в КС.