Фото: НБУ

Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення

Питання пенсійного забезпечення залишається одним із найбільш актуальних для українців. У багатьох випадках розмір пенсії, яку нараховує Пенсійний фонд України, може бути меншим, ніж передбачено законом. Це відбувається як через технічні помилки, так і через некоректне застосування норм пенсійного законодавства.

Про те, як громадянам перевірити правильність розрахунку пенсії, домогтися її перерахунку та збільшення виплат, говоримо з адвокатом Андрієм Дзісем, експертом у сфері пенсійного права, представником юридичної компанії “Мережа права”.

Причини занижених пенсій

За словами адвоката, помилки в розрахунках пенсій є доволі поширеними.

“До нас часто звертаються клієнти, які отримують пенсію меншу, ніж мали б. Найтиповіші причини - неврахування певних періодів стажу, відсутність у розрахунку заробітків до 2000 року, невраховані пільги або неправильне застосування коефіцієнтів індексації”, - зазначає Андрій Дзісь.

Він додає, що заниження виплат може бути спричинене як людським фактором, так і постійними змінами у законодавстві.

“Пенсійне законодавство змінюється чи не щороку. Часто співробітники Пенсійного фонду просто не встигають оперативно враховувати всі оновлення. Через це громадяни недоотримують чесно зароблені кошти”, - коментує юрист.

Як перевірити правильність нарахування пенсії

Кожен пенсіонер має право перевірити, чи правильно йому призначено та нараховано виплати. Це можна зробити кількома способами:

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України : у розділі “Моя пенсія” доступна повна інформація про вид і суму пенсії, страховий стаж, коефіцієнти та заробіток, з якого вона обчислювалась.

: у розділі “Моя пенсія” доступна повна інформація про вид і суму пенсії, страховий стаж, коефіцієнти та заробіток, з якого вона обчислювалась. Особисто у відділенні Пенсійного фонду : громадянин може отримати розрахунок пенсії у письмовому вигляді, порівняти його зі своїми документами й отримати офіційне роз’яснення.

: громадянин може отримати розрахунок пенсії у письмовому вигляді, порівняти його зі своїми документами й отримати офіційне роз’яснення. За допомогою адвоката: фахівець здійснить професійний аналіз пенсійної справи, перевірить розрахунок, визначить, чи враховано всі надбавки, пільги та індексацію.

“Ми проводимо комплексну перевірку пенсійної справи клієнта. Часто виявляється, що при правильному застосуванні коефіцієнтів і врахуванні всіх документів пенсія може бути вищою на 500-1500 гривень щомісяця”, - зазначає Андрій Дзісь.

Алгоритм дій у разі виявлення помилки

Адвокат радить діяти поетапно:

Підготувати документи. Необхідно мати копії трудової книжки, довідки про заробітну плату, військовий квиток, дипломи про навчання, довідки про роботу у шкідливих умовах або з особливими умовами праці. Подати заяву до Пенсійного фонду про перевірку правильності нарахування пенсії або її перерахунок. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет ПФУ. Отримати письмову відповідь. Фонд зобов’язаний надати офіційне пояснення протягом 30 днів. У разі відмови - оскаржити рішення. Якщо Пенсійний фонд не визнав помилку, можна подати скаргу до вищого органу ПФУ або звернутися до суду.

“Якщо громадянин отримав відмову в перерахунку, це не кінець. Такі рішення можна успішно оскаржити в адміністративному суді. Суд може зобов’язати Пенсійний фонд провести новий розрахунок і повернути недоотримані суми”, - пояснює адвокат.

Як саме адвокат допомагає підвищити пенсію

Професійна правова підтримка значно підвищує шанси на позитивний результат. Юристи компанії “Мережа права” здійснюють:

аналіз пенсійної справи клієнта та визначення підстав для перерахунку;

складання офіційних запитів до Пенсійного фонду щодо отримання матеріалів справи;

підготовку заяви на перерахунок або скарги до вищих органів;

розробку правової позиції для суду у разі незаконної відмови ПФУ;

представництво інтересів клієнта в суді та контроль за виконанням рішення.

“Ми неодноразово супроводжували справи, коли після втручання суду пенсіонеру проводили донарахування навіть за кілька попередніх років. У таких випадках люди отримують суттєві доплати - іноді десятки тисяч гривень”, - коментує Андрій Дзісь.

Адвокат наголошує, що відкладати перевірку пенсії не варто, адже у деяких випадках закон передбачає обмеження строків для виплати компенсації за минулі періоди.

“Якщо помилка сталася з вини Пенсійного фонду, усі недоотримані суми повинні бути повернуті повністю. Але якщо затримка виникла через бездіяльність самого пенсіонера, строк повернення може бути обмежений”, - зауважив фахівець.

Поради від адвоката Андрія Дзіся:

Зберігайте всі документи, пов’язані з трудовою діяльністю та заробітком.

Перевіряйте інформацію в електронному кабінеті ПФУ хоча б раз на рік.

Якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію - подавайте заяву на перерахунок кожні два роки.

Не бійтеся звертатися за юридичною консультацією - фахівець допоможе не лише оцінити перспективи, а й уникнути помилок при подачі документів.

Підвищення пенсії - це не лише питання справедливості, а й законного права кожного громадянина. Вчасна перевірка розрахунку, правильне оформлення документів і юридичний супровід дають можливість отримати гідний рівень пенсійного забезпечення.