Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення
Питання пенсійного забезпечення залишається одним із найбільш актуальних для українців. У багатьох випадках розмір пенсії, яку нараховує Пенсійний фонд України, може бути меншим, ніж передбачено законом. Це відбувається як через технічні помилки, так і через некоректне застосування норм пенсійного законодавства.
Про те, як громадянам перевірити правильність розрахунку пенсії, домогтися її перерахунку та збільшення виплат, говоримо з адвокатом Андрієм Дзісем, експертом у сфері пенсійного права, представником юридичної компанії “Мережа права”.
Причини занижених пенсій
За словами адвоката, помилки в розрахунках пенсій є доволі поширеними.
“До нас часто звертаються клієнти, які отримують пенсію меншу, ніж мали б. Найтиповіші причини - неврахування певних періодів стажу, відсутність у розрахунку заробітків до 2000 року, невраховані пільги або неправильне застосування коефіцієнтів індексації”, - зазначає Андрій Дзісь.
Він додає, що заниження виплат може бути спричинене як людським фактором, так і постійними змінами у законодавстві.
“Пенсійне законодавство змінюється чи не щороку. Часто співробітники Пенсійного фонду просто не встигають оперативно враховувати всі оновлення. Через це громадяни недоотримують чесно зароблені кошти”, - коментує юрист.
Як перевірити правильність нарахування пенсії
Кожен пенсіонер має право перевірити, чи правильно йому призначено та нараховано виплати. Це можна зробити кількома способами:
- Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: у розділі “Моя пенсія” доступна повна інформація про вид і суму пенсії, страховий стаж, коефіцієнти та заробіток, з якого вона обчислювалась.
- Особисто у відділенні Пенсійного фонду: громадянин може отримати розрахунок пенсії у письмовому вигляді, порівняти його зі своїми документами й отримати офіційне роз’яснення.
- За допомогою адвоката: фахівець здійснить професійний аналіз пенсійної справи, перевірить розрахунок, визначить, чи враховано всі надбавки, пільги та індексацію.
“Ми проводимо комплексну перевірку пенсійної справи клієнта. Часто виявляється, що при правильному застосуванні коефіцієнтів і врахуванні всіх документів пенсія може бути вищою на 500-1500 гривень щомісяця”, - зазначає Андрій Дзісь.
Алгоритм дій у разі виявлення помилки
Адвокат радить діяти поетапно:
- Підготувати документи. Необхідно мати копії трудової книжки, довідки про заробітну плату, військовий квиток, дипломи про навчання, довідки про роботу у шкідливих умовах або з особливими умовами праці.
- Подати заяву до Пенсійного фонду про перевірку правильності нарахування пенсії або її перерахунок. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет ПФУ.
- Отримати письмову відповідь. Фонд зобов’язаний надати офіційне пояснення протягом 30 днів.
- У разі відмови - оскаржити рішення. Якщо Пенсійний фонд не визнав помилку, можна подати скаргу до вищого органу ПФУ або звернутися до суду.
“Якщо громадянин отримав відмову в перерахунку, це не кінець. Такі рішення можна успішно оскаржити в адміністративному суді. Суд може зобов’язати Пенсійний фонд провести новий розрахунок і повернути недоотримані суми”, - пояснює адвокат.
Як саме адвокат допомагає підвищити пенсію
Професійна правова підтримка значно підвищує шанси на позитивний результат. Юристи компанії “Мережа права” здійснюють:
- аналіз пенсійної справи клієнта та визначення підстав для перерахунку;
- складання офіційних запитів до Пенсійного фонду щодо отримання матеріалів справи;
- підготовку заяви на перерахунок або скарги до вищих органів;
- розробку правової позиції для суду у разі незаконної відмови ПФУ;
- представництво інтересів клієнта в суді та контроль за виконанням рішення.
“Ми неодноразово супроводжували справи, коли після втручання суду пенсіонеру проводили донарахування навіть за кілька попередніх років. У таких випадках люди отримують суттєві доплати - іноді десятки тисяч гривень”, - коментує Андрій Дзісь.
Адвокат наголошує, що відкладати перевірку пенсії не варто, адже у деяких випадках закон передбачає обмеження строків для виплати компенсації за минулі періоди.
“Якщо помилка сталася з вини Пенсійного фонду, усі недоотримані суми повинні бути повернуті повністю. Але якщо затримка виникла через бездіяльність самого пенсіонера, строк повернення може бути обмежений”, - зауважив фахівець.
Поради від адвоката Андрія Дзіся:
- Зберігайте всі документи, пов’язані з трудовою діяльністю та заробітком.
- Перевіряйте інформацію в електронному кабінеті ПФУ хоча б раз на рік.
- Якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію - подавайте заяву на перерахунок кожні два роки.
- Не бійтеся звертатися за юридичною консультацією - фахівець допоможе не лише оцінити перспективи, а й уникнути помилок при подачі документів.
Підвищення пенсії - це не лише питання справедливості, а й законного права кожного громадянина. Вчасна перевірка розрахунку, правильне оформлення документів і юридичний супровід дають можливість отримати гідний рівень пенсійного забезпечення.