Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня

З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років і чоловікам і жінкам необхідно мати 33 роки стажу, а мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн.

Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом про "Державний бюджет на 2026 рік" передбачено, що 1 січня показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 2 595 грн, відповідно, мінімальний розмір пенсії за віком збільшився з 2 361 грн до 2 595 грн.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України (ПФУ), з 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років і чоловікам, і жінкам необхідно мати 33 роки стажу; в 63 роки вийти на пенсію матимуть право громадяни при наявності не менше 23 років стажу; в 65 років – 15 років стажу.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.