Інтерфакс-Україна
Економіка
18:48 21.08.2025

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київхлібу"

2 хв читати
Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київхлібу"

Хлібобулочні вироби в 2025 році продовжать дорожчати, якщо 2024 року вони додали в ціні 20%, то 2025 року ріст становитиме ще 15-20%, повідомив директор ТОВ "Київхліб" Юрій Левченко.

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. Це зрозуміло, тому що зросли затрати, насамперед на сировину, тобто борошно, на енергоносії, заробітна плата зросла. До кінця року, гадаю, будуть кроки в бік подорожчання. До кінця року воно (подорожчання – ІФ-У) становитиме 15-20%", - сказав він під час конференції "Хліб.ua" в Києві у четвер.

Левченко наголосив, що наразі більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у мінусі.

Оцінюючи перспективи та тенденції галузі в 2025 році, директор "Київхлібу" відзначив ріст попиту на хліби простих рецептур у тоннах. Водночас спостерігається падіння продажів пшеничних, булочних і здобних виробів. Тобто, за його словами, попит на більш маржинальні продукти в тоннах зменшується.

Серед основних проблем галузі експерт назвав вимивання обігових коштів у переробних підприємств через низьку рентабельність виробництва, енергетичну залежність, зниження купівельної спроможності українців, логістичні складнощі, обмеження експорту і тінізацію ринку, яка досягла 40-50%.

"Не можна казати, що наш ринок повністю у тіні. Йдеться про роботу за спрощеною системою оподаткування, про деякі схеми в оплаті праці. Тому продукт, який виробляється і продається за цінами нижче, ніж на 20%, – це серйозна конкуренція на ринку, де працює близько 4 тис. виробників, які виготовляють та продають такий самий продукт, який коштує грошей, і за який покупець голосує своїм гаманцем. Серед виробників існує дуже велика конкуренція", - наголосив Левченко.

Вирішити ситуацію, на думку директора "Київхлібу", допоможуть автоматизація промислового виробництва, застосування інноваційних технологій, зокрема штучного інтелекту, зміна каналів збуту, розвиток фастфуду і стрітфуду, франчайзингові схеми роботи та акцент на свіжому здоровому хлібі.

Теги: #хлібобулочні_вироби #ціни #зростання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 20.08.2025
Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

14:45 11.08.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

09:08 11.08.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

18:26 07.08.2025
Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

10:06 07.08.2025
Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

15:30 04.08.2025
Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

12:50 01.08.2025
Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

09:09 01.08.2025
Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

13:53 23.07.2025
Ціни на молоко у липні почали підвищуватись завдяки експортному попиту

Ціни на молоко у липні почали підвищуватись завдяки експортному попиту

15:59 18.07.2025
Ціни на свинину підвищилися на 1,1% і продовжать зростати

Ціни на свинину підвищилися на 1,1% і продовжать зростати

ВАЖЛИВЕ

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

Дефіциту пального чи підвищення цін на нього через удари РФ по паливних об’єктах не буде – директор А-95

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

ОСТАННЄ

Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Novus планує розширювати мережу "Мі Маркет", відкриваючи по 60 магазинів щороку

Ємкість хлібобулочного ринку України стабілізувалася і в грошах у 2025р на 15% перевершить 2021р - думка

Правління "Енергоатома" зросло до п’яти осіб

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Частка угод з розстрочками на ринку новобудов України сягає в середньому 65% – девелопери

Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства і пролонгував її до 2030 року

Кабмін пропонує вийти з угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту між державами-учасницями СНД

Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов – голова НКРЕКП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА