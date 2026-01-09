Демайнери в грудні 2025р. розмінували понад 3 тис. га сільгоспугідь

Оператори протимінної діяльності у межах державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення у грудні 2025 року розмінували 3020 га земель, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство уточнило, що в грудні 2025 року було виконано 15 угод з розмінування агроземель, оператори отримали 171,4 млн грн за виконану роботу. Середня вартість розмінування землі у грудні у межах програми склала 56,8 тис. грн/га, що на 13% дорожче, ніж у листопаді, коли цей показник складав 50,4 тис. грн/га.

Водночас Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) уклав 28 договорів на очищення близько 10 тис. га сільгоспземель і вже розпочав роботи по чотирьом із них.

Загалом з моменту запуску державної програми компенсацій ЦГР підписав 133 договори на розмінування 27,8 тис. га сільгоспземель. Вартість таких робіт складає 1,78 млрд грн. У грудні ЦГР успішно провів торги та підписав 10 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення у Харківській області площею 7 955 га. Рекордну заявку подало ТОВ "АДП-АГРО", що вже має успішний досвід участі у програмі компенсації.

В Україні в грудні пройшов сертифікацію ще один оператор гуманітарного розмінування. Відтепер їх нараховується 132.

Як повідомлялося, на Demine Ukraine форумі в Києві у грудні 2025 року було презентовано цифрову платформу для планування, пріоритезації та моніторингу гуманітарного розмінування GRIT. На основі розрахунків платформи, понад 5 тисяч гектарів ділянок сільськогосподарського призначення включено до плану гуманітарного розмінування на 2026 рік.