В Україні запустили виробництво "Помічника сапера" – першого індивідуального роботизованого комплексу для розмінування

Фото: Інтерфакс-Україна

Кластер розмінування України повідомив запуск виробництва перших 100 інноваційних роботизованих платформ "Помічник сапера" – індивідуальних мікророботів, створених для підвищення безпеки фахівців із гуманітарного розмінування.

Про це заявив голова правління Кластеру розмінування України Максим Ткаченко під час пресконференції "Помічник сапера: новий інноваційний рівень безпеки для саперів" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні сапер усе ще часто залишається сам на сам із небезпекою. Наше завдання — змінити це. "Помічник сапера" – це персональний робот, який іде попереду людини, бере на себе ризик і надає максимум інформації до того, як сапер ухвалює рішення", — наголосив Ткаченко.

R&D-хаб Кластеру розмінування України розпочав серійне виробництво роботизованих платформ, розроблених в Україні з урахуванням реальних умов роботи саперів. Роботизований помічник є легким, мобільним і портативним пристроєм, який можна переносити на собі та швидко розгортати без додаткової техніки.

Унікальною особливістю платформи є її модульна конструкція – на один корпус може бути встановлене різне обладнання: роборуки, гідропушки для знешкодження вибухонебезпечних предметів, камери, сенсори та логістичні модулі для транспортування залишків боєприпасів.

"Ми створюємо не окремий гаджет, а цілу екосистему роботів, які можуть працювати поодинці, у парі або групі: один здійснює розвідку, другий – знешкодження, третій – транспортування. Це принципово новий підхід у гуманітарному розмінуванні", – зазначив Ткаченко.

За його словами, "Помічник сапера" не замінює людину в процесі розмінування, а мінімізує ризики для її життя та здоров’я. Робот першим заходить у небезпечну зону, обстежує територію, ідентифікує потенційні загрози та дозволяє саперу дистанційно ухвалити обґрунтоване рішення щодо подальших дій.

У Кластері підкреслюють, що на ринку вже представлена важка техніка для розмінування, проте індивідуального технологічного захисту сапера досі не існувало. "Помічник сапера" створює новий клас засобів безпеки та має потенціал стати стандартом у гуманітарному розмінуванні.

Кластер розмінування України планує масштабування виробництва та подальший розвиток платформи залежно від потреб операторів розмінування та міжнародних партнерів. У перспективі розробка може бути інтегрована в міжнародні програми гуманітарного розмінування.