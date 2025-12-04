Інтерфакс-Україна
Пресконференції
12:39 04.12.2025

В Україні запустили виробництво "Помічника сапера" – першого індивідуального роботизованого комплексу для розмінування

2 хв читати
В Україні запустили виробництво "Помічника сапера" – першого індивідуального роботизованого комплексу для розмінування
Фото: Інтерфакс-Україна

Кластер розмінування України повідомив запуск виробництва перших 100 інноваційних роботизованих платформ "Помічник сапера" – індивідуальних мікророботів, створених для підвищення безпеки фахівців із гуманітарного розмінування.

Про це заявив голова правління Кластеру розмінування України Максим Ткаченко під час пресконференції "Помічник сапера: новий інноваційний рівень безпеки для саперів" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні сапер усе ще часто залишається сам на сам із небезпекою. Наше завдання — змінити це. "Помічник сапера" – це персональний робот, який іде попереду людини, бере на себе ризик і надає максимум інформації до того, як сапер ухвалює рішення", — наголосив Ткаченко.

R&D-хаб Кластеру розмінування України розпочав серійне виробництво роботизованих платформ, розроблених в Україні з урахуванням реальних умов роботи саперів. Роботизований помічник є легким, мобільним і портативним пристроєм, який можна переносити на собі та швидко розгортати без додаткової техніки.

Унікальною особливістю платформи є її модульна конструкція – на один корпус може бути встановлене різне обладнання: роборуки, гідропушки для знешкодження вибухонебезпечних предметів, камери, сенсори та логістичні модулі для транспортування залишків боєприпасів.

"Ми створюємо не окремий гаджет, а цілу екосистему роботів, які можуть працювати поодинці, у парі або групі: один здійснює розвідку, другий – знешкодження, третій – транспортування. Це принципово новий підхід у гуманітарному розмінуванні", – зазначив Ткаченко.

За його словами, "Помічник сапера" не замінює людину в процесі розмінування, а мінімізує ризики для її життя та здоров’я. Робот першим заходить у небезпечну зону, обстежує територію, ідентифікує потенційні загрози та дозволяє саперу дистанційно ухвалити обґрунтоване рішення щодо подальших дій.

У Кластері підкреслюють, що на ринку вже представлена важка техніка для розмінування, проте індивідуального технологічного захисту сапера досі не існувало. "Помічник сапера" створює новий клас засобів безпеки та має потенціал стати стандартом у гуманітарному розмінуванні.

Кластер розмінування України планує масштабування виробництва та подальший розвиток платформи залежно від потреб операторів розмінування та міжнародних партнерів. У перспективі розробка може бути інтегрована в міжнародні програми гуманітарного розмінування.

Теги: #розмінування #помічника_сапера #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 04.12.2025
79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

17:36 25.11.2025
Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

15:33 25.11.2025
Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

18:34 19.11.2025
Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

17:03 19.11.2025
ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

ООН розширить підтримку в розмінуванні сільгоспугідь, розвитку іригації та насінництва в Україні

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

10:58 12.11.2025
Першу міжвідомчу національну групу інструкторів з підводного розмінування створили в Україні

Першу міжвідомчу національну групу інструкторів з підводного розмінування створили в Україні

14:43 06.11.2025
Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

Із тилу на поле бою: Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт РЕБи та інше обладнання

14:54 28.10.2025
Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Індекс економічної безпеки України в 2025р знизився з 35,2 до 33,4 пунктів зі 100 можливих – дослідження

Міжнародний інститут свободи представив Індекс економічної безпеки 2025: Україна залишається у "помаранчевій зоні" ризиків

Національна асоціація лобістів України закликає голову НАЗК Віктора Павлущика припинити тиск на незалежність професії лобістів

Національна асоціація лобістів України впроваджує інститут антикорупційного уповноваженого

Українське громадянське суспільство долучається до Декларації про захист гуманітарного персоналу

Мінімальні стандарти безпеки гуманітарних працівників потребують доопрацювання – Альянс УКР ОГС

МЗС запрошує юристів гуманітарних ГО долучитися до напрацювання Платформи з прогресивного розвитку МГП – радниця МЗС

В Україні треба відновити кабінети діабетичної стопи – експерт

Війна може сприяти зростанню захворюваності на діабет в Україні на 25% – експерти

Українці більше підтримують особисту свободу, ніж колективізм - дослідження Міжнародного інституту свободи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА