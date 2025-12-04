Інтерфакс-Україна
10:00 04.12.2025

79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

Колектив авіакомпанії "Українські вертольоти" купив позашляховик для військових та доставив його просто із автосалону на Дніпропетровщину. Пікап допомагатиме 79-ій окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді виконувати завдання із захисту України на Покровському напрямку.

"Підтримувати наше військо це не опція, це єдине рішення, яке може бути в бізнесу в Україні в нинішніх умовах. Тут не може бути роздумів. Отримуємо запит від військової частини й купуємо те, що потрібно нашим Захисникам. Звісно, оцінюємо свої можливості, але як би там не було, треба працювати на підсилення фронту, треба допомагати Силам оборони України. Тому шукаємо можливості, а не відмовки. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Віримо в перемогу", — каже Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Десантники звернулись із запитом до авіакомпанії, що потребують авто для підвозу вантажів та людей. А авіакомпанія вже передавала повнопривідні пікапи іншим військовим частинам. Є розуміння, що саме ці авто добре справляються із логістичними завданнями.

"У цих умовах, у яких зараз відбувається війна, коли противник дуже сильно знищує нашу логістику, б'є по транспортних засобах, по підвозу майна, людей, боєкомплекта, то машини — це двигун війни, її серце. За їх рахунок забезпечуються позиції. Як серце забезпечує судини в організмі людини, так авто підживлює все у вигляді логістики", — розповів під час отримання ключів від авто заступник командира аеромобільного батальйону 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш.

Раніше ця бригада отримувала уже квадрокоптери від колективу на чолі з Володимиром Ткаченком. Але отримати новий автомобіль, вони і не сподівались. Те, що авітівка не матиме кількатисячного пробігу, стало для військових справжнім сюрпризом. Особливо емоційно відреагував той, хто мав можливість першим сісти за кермо.

"Підтримка фронту від тилу — дуже важлива. І я вам скажу, що ми одні без інших не зможемо виграти цю війну. Вдячний, що люди, які знаходяться по той бік, наскільки нас поважають, що змогли подарувати цей новенький автомобіль. Знаю, що це дасть бойовий дух хлопцям, що ми потрібні, нас цінують", — поділився командир розвідувального взводу 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бездольний.

На знак подяки працівникам авіакомпанії "Українські вертольоти" командир Богдан Януш вручив шеврони та коїн аеромобільного батальйону 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

За інформацією пресслужби, авіакомпанія "Українські вертольоти" із 2009 року вкладається у посилення обороноздатності України. Лише за час повномасштабного вторгнення колектив передав техніки та обладнання для 32 військових формувань на загальну суму понад 214 мільйонів гривень. І не планує зупинятись до повної перемоги.

Крім допомоги Силам оборони України в авіакомпанії також підтримують ветеранів та родини загиблих військовослужбовців. Зокрема авіакомпанія є співзасновником всеукраїнського проєкту Благодійна платформа "Дітям наших Захисників". І на гуманітарну, а не військову підтримку, тут спрямували ще понад 98 мільйонів гривень. Тобто, загальна сума благодійної допомоги сягнула майже 313 мільйонів лише за неповні 4 роки.

 

