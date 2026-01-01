Інтерфакс-Україна
Події
08:32 01.01.2026

Одноразова допомога при народженні дитини становить 50 тис. грн. з 1 січня

З 1 січня 2026 року допомога при народженні першої та кожної наступної дитини виплачується одноразово у розмірі 50 тис. грн.

Зокрема, з 1 січня набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю".

Згідно з документом, допомога при народженні першої та кожної наступної дитини виплачується одноразово у розмірі 50 тис. грн.

Раніше допомога при народженні дитини призначалася у розмірі 41 280 грн, виплата здійснювалася одноразово у сумі 10 320 грн, а решта суми виплачувалася протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Раніше у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності повідомляли, що новий порядок виплат допомоги при народженні дитини стосуватиметься лише матерів, які народили після вступу нових правил в силу, тобто після 1 січня.

Також законом передбачено, що одноразова допомога "пакунок малюка" (в натуральній формі або у виді грошової компенсації вартості) надається за бажанням жінки починаючи з 36 тижня вагітності або в закладі охорони здоров’я - наступного дня після народження дитини, або не пізніше трьох місяців з дня народження дитини та не зараховується до розміру допомоги.

Перехідними положеннями закону також унормовано, що у 2026 році: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, надається у розмірі 7 тис. грн із розрахунку на місяць; допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку надається у розмірі 7 тис. грн, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю - у розмірі 10,5 тис. грн; допомога для догляду за дитиною "єЯсла" надається у розмірі 8 тис. грн, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю - у розмірі 12 тис. грн; одноразова грошова допомога учням першого класу "пакунок школяра" надається у розмірі 5 тис. грн.

Держдопомога сім’ям з дітьми, призначена до набрання чинності даного закону виплачується у порядку та розмірі, встановлених на дату призначення, до повного завершення її виплати.

Як повідомлялося, 14 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення низки виплат, пов'язаних з народженням дитини та доглядом за нею. Зокрема, передбачається 7 тис грн — щомісяця допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не є застрахованими та не мають страхового стажу; 50 тис грн – одноразова допомога при народженні дитини. Виплачується одноразово на першу та кожну наступну дитину; 7 тис грн — щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності повідомляло, що програма "єЯсла" запуститься з 1 січня 2026 року, а програма "єСадок" запрацює у 2028 році.

 

Теги: #допомога #народження_дитини

