Інтерфакс-Україна
Події
22:24 03.01.2026

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим від російського ракетного удару у Золотоноші.

"Команди Черкаської обласної та Золотоніської міськрайонної організацій Українського Червоного Хреста надають допомогу на місці чергової атаки на Черкащину", - повідомив УЧХ у Фейсбуці в неділю.

На місці працюють мобільні теплопункти УЧХ, де постраждалі та рятувальники можуть зігрітися та перепочити, випити гарячі напої та зарядити мобільні телефони. Фахівці Українського Червоного Хреста надають людям першу психологічну допомогу.

Крім того, волонтери видають мешканцям гуманітарну допомогу (плівку, тарпаулін, OSB-плити, брус та дошки) для оперативного перекриття пошкоджень.

Волонтери працюють спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, Головними управліннями ДСНС України та Національної поліції в Черкаській області.

За даними ДСНС України, вдень 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Золотоноші. За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство. Постраждало 5 осіб.

 

