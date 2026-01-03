Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Пункт допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) другу добу працює на місці проведення аварійно-рятувальних робіт у центрі Харкова після російських ударів балістичними ракетами.

"Понад добу тривають аварійно-рятувальні роботи... На місці продовжує роботу пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де місцеві жителі та представники спеціальних служб Харкова можуть випити води, чаю чи кави, отримати за необхідності психологічну підтримку та першу допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери УЧХ видають людям гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити, брезент, плівку, питну воду, гігієнічні набори, ковдри, набори для надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області з перших годин після російської атаки брав участь у рятувальній операції. Волонтери надавали необхідну допомогу постраждалим. До пошукових робіт були долучені кінологи.

Збройні сили Російської Федерації вдень 2 січня завдали удару двома ракетами типу "Іскандер" по житловому масиву Харкова. В результаті атаки загинули двоє осіб, зокрема трирічний хлопчик. Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.