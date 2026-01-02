Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці удару російських ракет у Харкові.

"Український Червоний Хрест надає допомогу постраждалим на місці удару. Спільно з іншими рятувальними службами міста волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області провели обхід пошкоджених будівель та прилеглих територій для виявлення постраждалих", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери також надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим.

Наразі на місці працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де місцеві жителі можуть випити гарячі напої. Крім того, в разі потреби мешканці можуть отримати психологічну підтримку чи іншу допомогу. Триває збір даних про потреби постраждалих для подальшого надання гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, збройні сили Російської Федерації вдень 2 січня ударили двома ракетами типу "Іскандер" по житловому масиву Харкова. В результаті атаки загинув трирічний хлопчик, кількість постраждалих сягнула 31. Внаслідок удару зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0kJKkbiJXHPCuraF5JJs5TzZwTtTWBK8F4tkhV6tq7nCJttwmhQWfnjAqb2CFv363l