У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також старший радник в заснованій Трампом Раді миру Джош Грюнбаум перебувають у Москві та беруть участь у зустрічі з Путіним, повідомив ресурс ClashReport, опублікувавши кремлівське відео зустрічі.

З боку РФ у переговорах також беруть участь помічник Путіна Юрий Ушаков і спецпредставник з інвестицій і економічного співробітництва з закордонними країнами Кирил Дмітрієв, - повідомило посольство РФ у США на платформі X.

