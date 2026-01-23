00:33 23.01.2026
У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ
Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також старший радник в заснованій Трампом Раді миру Джош Грюнбаум перебувають у Москві та беруть участь у зустрічі з Путіним, повідомив ресурс ClashReport, опублікувавши кремлівське відео зустрічі.
З боку РФ у переговорах також беруть участь помічник Путіна Юрий Ушаков і спецпредставник з інвестицій і економічного співробітництва з закордонними країнами Кирил Дмітрієв, - повідомило посольство РФ у США на платформі X.
Джерело: https://t.me/ClashReport/68875