Інтерфакс-Україна
Події
09:42 22.01.2026

Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

2 хв читати
Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск
Фото: https://www.pap.pl

РФ навряд чи погодиться з 20-пунктним планом, який я чистиною угоди про припинення російсько-української війни і тому слід посилити допомогу Україні, заявляє президент Фінляндії Александер Стубб.

"Я думаю, що в цій конкретній ситуації ми будемо в ситуації, коли Україна, США та Європа повністю погодяться з тим, що це хороший пакет, який, на мою думку, містить елементи для тривалого миру. Але тут я підходжу до свого другого пункту, а саме до того, що я не переконаний, що Росія схвалить це, і це мене турбує, і тому я повністю погоджуюся з Марком (генсек НАТО Марк Рютте – ІФ-У), що це ще не кінець. Зараз нам потрібно зосередитися на сьогоденні та найближчому майбутньому, а також на тому, як ми можемо надати, підтримати та допомогти Україні", - заявив Стубб на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

При цьому стосовно російсько-української війни президент Фінляндії висловив здивування "як міжнародним дискурсом, так і, можливо, деякими речами, які ми чуємо також із США".

"З військової точки зору, здається, існує думка, що Росія перемагає. Я категорично не згоден з цим… На додачу до цього, російська економіка страждає - зростання нульове, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати на тому рівні, на якому вони були цього року, то інфляція цього року становитиме 30%. Додайте до цього 16% процентних ставок. Я не думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати війну, бо вірить, що може просунутися вперед, є переконливим. Я думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати цю війну, бо для Путіна це занадто дорого, він не зможе заплатити російським солдатам", - сказав він.

"Як ми можемо змусити Росію закінчити цю війну? І є тільки дві речі, які ми можемо зробити. По-перше, продовжувати надавати Україні все, що можливо. І по-друге, чинити більший економічний тиск на Росію. І тоді ми побачимо, що Україна в кінцевому підсумку виграє цю війну", - додав Стубб.

Теги: #стубб #рф #план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 22.01.2026
Фінляндія може багато зробити для безпеки в Арктиці – Стубб

Фінляндія може багато зробити для безпеки в Арктиці – Стубб

06:51 22.01.2026
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

20:45 21.01.2026
Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

17:47 21.01.2026
США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

13:39 21.01.2026
Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

23:18 20.01.2026
Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

19:54 20.01.2026
Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння - Буданов

Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння - Буданов

13:25 10.01.2026
Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

02:26 09.01.2026
Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

18:04 02.01.2026
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

ВАЖЛИВЕ

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

ОСТАННЄ

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, адже Європа не веде війну з Росією – прем’єр-міністр

Столтенберг: ми не можемо змінити думки Путіна, але можемо змінити його розрахунки

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Рютте в Давосі: наш головний ворог – Росія

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 94, є влучання на 10 локаціях

Довгострокова безпека, верховенство права та реформи є основою залучення інвесторів до України – глава BlackRock

Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА