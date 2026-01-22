Стубб не впевнений, що РФ схвалить 20-пунктний план і закликає посилити на неї тиск

Фото: https://www.pap.pl

РФ навряд чи погодиться з 20-пунктним планом, який я чистиною угоди про припинення російсько-української війни і тому слід посилити допомогу Україні, заявляє президент Фінляндії Александер Стубб.

"Я думаю, що в цій конкретній ситуації ми будемо в ситуації, коли Україна, США та Європа повністю погодяться з тим, що це хороший пакет, який, на мою думку, містить елементи для тривалого миру. Але тут я підходжу до свого другого пункту, а саме до того, що я не переконаний, що Росія схвалить це, і це мене турбує, і тому я повністю погоджуюся з Марком (генсек НАТО Марк Рютте – ІФ-У), що це ще не кінець. Зараз нам потрібно зосередитися на сьогоденні та найближчому майбутньому, а також на тому, як ми можемо надати, підтримати та допомогти Україні", - заявив Стубб на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

При цьому стосовно російсько-української війни президент Фінляндії висловив здивування "як міжнародним дискурсом, так і, можливо, деякими речами, які ми чуємо також із США".

"З військової точки зору, здається, існує думка, що Росія перемагає. Я категорично не згоден з цим… На додачу до цього, російська економіка страждає - зростання нульове, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати на тому рівні, на якому вони були цього року, то інфляція цього року становитиме 30%. Додайте до цього 16% процентних ставок. Я не думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати війну, бо вірить, що може просунутися вперед, є переконливим. Я думаю, що аргумент про те, що Росія не хоче закінчувати цю війну, бо для Путіна це занадто дорого, він не зможе заплатити російським солдатам", - сказав він.

"Як ми можемо змусити Росію закінчити цю війну? І є тільки дві речі, які ми можемо зробити. По-перше, продовжувати надавати Україні все, що можливо. І по-друге, чинити більший економічний тиск на Росію. І тоді ми побачимо, що Україна в кінцевому підсумку виграє цю війну", - додав Стубб.