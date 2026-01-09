Інтерфакс-Україна
Події
02:26 09.01.2026

Радники Трампа в Парижі обговорили з Дмитрієвим план США щодо миру в Україні і очікують реакції Путіна - ЗМІ

1 хв читати

Радники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч у Парижі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим для обговорення американського плану врегулювання війни в Україні, повідомляє портал Axios опираючись на обізнане джерело.

"Після досягнення угоди з Україною майже за всіма аспектами плану Трампа, Білому дому потрібно отримати чітку відповідь від президента Росії Володимира Путіна щодо цієї пропозиції", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, французька Le Monde раніше зазначала, що спеціальний представник Кремля Кирил Дмитрієв перебував у Парижі під час або на день пізніше зустрічі Коаліці охочих.

Втім, Елісейський палац спростував інформацію про те, що Дмитрієв відвідав президентський палац на наступний день після обговорень у Парижі країн-членів Коаліції охочих за участі представників Сполучених Штатів Віткоффа та Кушнера.

Джерело: https://www.axios.com/2026/01/08/russia-ukraine-talks-dmitriev-witkoff-kushner

Теги: #сша #план #рф #обговорення

