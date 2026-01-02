Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" на підтримку України, яка відбудеться у вівторок, 6 січня 2026 року, в Парижі, повідомляє Офіс Президента Республіки Фінляндія

"Зустріч проводитиме президент Франції Емманюель Макрон. Серед тем, що будуть обговорюватися, – підтримка коаліцією України, останні події та переговори щодо мирної пропозиції, а також наступні кроки в мирних переговорах", – йдеться у повідомленні.