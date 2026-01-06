Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

За результатами засідання лідерів Коаліції охочих Франція оприлюднила заяву "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні".

"Члени Коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами", - йдеться в тексті заяви, розповсюдженому у вівторок.

