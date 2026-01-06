Інтерфакс-Україна
Події
21:06 06.01.2026

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

1 хв читати
Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні"

За результатами засідання лідерів Коаліції охочих Франція оприлюднила заяву "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні".

"Члени Коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами", - йдеться в тексті заяви, розповсюдженому у вівторок.

(далі буде)

Теги: #коаліція_охочих #декларація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 06.01.2026
Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

17:37 06.01.2026
Фон дер Ляєн про мету засідання Коаліції охочих у Парижі: надати Україні надійні гарантії безпеки

Фон дер Ляєн про мету засідання Коаліції охочих у Парижі: надати Україні надійні гарантії безпеки

15:39 06.01.2026
Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

12:58 06.01.2026
Туск: Коаліція охочих проведе в Парижі переговори щодо підтримки України та гарантій безпеки

Туск: Коаліція охочих проведе в Парижі переговори щодо підтримки України та гарантій безпеки

10:09 06.01.2026
Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

17:55 05.01.2026
Туреччина на зустрічі Коаліції охочих наголосить на "стратегічному пріоритеті" безпеки Чорного моря – ЗМІ

Туреччина на зустрічі Коаліції охочих наголосить на "стратегічному пріоритеті" безпеки Чорного моря – ЗМІ

14:28 03.01.2026
Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

13:55 03.01.2026
У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

18:04 02.01.2026
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня

12:02 29.12.2025
Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Макрон: Ми узгодили Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для України

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Президент Євроради після зустрічі Коаліції охочих: Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

ОСТАННЄ

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Президент Євроради після зустрічі Коаліції охочих: Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій

Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Семенюк приступив до керівництва НКЦПФР

У Brave1 Market додали дашборди для виробників із даними про бойову ефективність їхніх виробів

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

ССО заявили про ураження логістичного центру та складу боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА