09:50 09.01.2026

Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації України, кандидат на посаду міністра оборони України Михайло Федоров вказав 1 млн 344 тис. 688 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, за 2025 рік заробітна плата віцепрем’єра становила весь його дохід - 1 344 688 грн, а дружина задекларувала 9 201 174 грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю.

Також він указав у декларації 769,8 тис. грн на банківських рахунках, а дружина - 46,3 тис. грн на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, Федоров володіє квартирою (74,8 кв. м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв. м) у Києві, а дружина володіє земельною ділянкою (20 тис. кв. м) у Запорізькій області, а також орендує два нежитлові приміщення (17,3 і 47,8 кв. м) в Києві.

Також віцепрем’єр володіє автомобілем Audi Q8 2019 року випуску, а дружина - Audi A4 2016 року випуску.

Крім того, Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO, а дружина торговою маркою COVER.

Як повідомлялося, Федоров задекларував 4,4 млн грн доходів за 2018 рік, 5,5 млн грн доходів за 2019 рік, 630 тис. грн доходів за 2020 рік, 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік, 986 тис. грн доходів за 2023 рік і 1,1 млн грн доходів за 2024 рік.

