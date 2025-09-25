Інтерфакс-Україна
01:37 25.09.2025

Сибіга: разом ми прийняли Нью-Йоркську декларацію і підтвердили, що Крим - це Україна

Лідери та високі представники понад 60 країн і міжнародних організацій під час 5-го саміту Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію, та підтвердили, що Крим — це Україна, його окупація ніколи не буде визнана.

"Цей саміт під головуванням Президента @ZelenskyUa надіслав важливий сигнал надії українцям, кримським татарам і всім на окупованому півострові, хто зберігає віру в остаточне відновлення справедливості, незважаючи на утиски та порушення прав людини", - зазначив міністр у соцмережі Х.

"Разом ми прийняли Нью-Йоркську декларацію і підтвердили, що Крим - це Україна, його окупація ніколи не буде визнана, а російські окупаційні війська мають бути виведені з півострова", - підсумував Сибіга.

