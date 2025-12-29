На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів у Харківській області постраждали троє цивільних осіб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, у селі Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка, у селищі Золочів — 54-річна жінка, а у селі Новоплатонівка Борівської громади — 73-річний чоловік. Крім того, медична допомога була надана 70-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу 20 грудня в місті Куп’янськ.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: один безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу "Ланцет", один БпЛА типу "Молнія" та два FPV-дрони.

"Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького. На Купʼянському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Купʼянська, Піщаного та Малої Шапківки", - йдеться в повідомленні.