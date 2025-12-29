Інтерфакс-Україна
Події
09:47 29.12.2025

Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту трофейної та втраченої на війні зброї

Фото: Нацполіція

Працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції України припинили злочинну діяльність групи, яка спеціалізувалася на незаконних оборудках зі зброєю та боєприпасами, вивезеними з зони бойових дій, повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України в понеділок вранці.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про те, що на території України орудує  група осіб, учасники якої налагодили кримінальний бізнес - збут трофейної та втраченої під час ведення бойових дій вогнепальної зброї. Організатором угруповання виявився 43-річний мешканець Полтавщини… Працівники ДКР НПУ та УКР поліції Кіровоградської області задокументували факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Оперативники та слідчі Нацполіції провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях на території столиці, Полтави та Київської області. Під час заходів правоохоронці виявили 48 автоматів Калашникова, 26 пістолетів Макарова, чотири кулемети, вісім одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї, чотири гранатомети та 31 постріл до гранатометів, вісім мін, 76 гранат,  майже 26 тис набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори, майже 21  кілограм вибухівки, глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини. Вилучений арсенал зброї направлено на експертизу.

Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано в процесуальному порядку. Слідчі Головного слідчого Управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

Теги: #зброя #трофеї #канал

