Інтерфакс-Україна
Події
21:58 09.12.2025

Шестеро дітей отримали поранення через необережне поводження дорослого зі зброєю в Сумах

1 хв читати

Шестеро дітей поранено внаслідок необережного поводження зі зброєю дорослого в Сумах, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"У Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій – 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого. П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає. Правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку", - написав Григоров у Телеграм.

 

Теги: #зброя #постраждалі #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 09.12.2025
Троє постраждалих у Харківській області через обстріли протягом доби

Троє постраждалих у Харківській області через обстріли протягом доби

08:51 09.12.2025
У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

21:55 08.12.2025
Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

15:37 08.12.2025
На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

05:40 08.12.2025
Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів – МВА

02:31 08.12.2025
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

01:19 08.12.2025
П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

15:33 07.12.2025
У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

12:33 07.12.2025
Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

ЗС України остаточно завершили перехід на корпусну систему – Сирський

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА