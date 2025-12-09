Шестеро дітей отримали поранення через необережне поводження дорослого зі зброєю в Сумах

Шестеро дітей поранено внаслідок необережного поводження зі зброєю дорослого в Сумах, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"У Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій – 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого. П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає. Правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі – робота слідства і невідворотне покарання. Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку", - написав Григоров у Телеграм.