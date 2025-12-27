Інтерфакс-Україна
10:43 27.12.2025

Кличко: вже 22 постраждалих у Києві

Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 22 людей, повідомив мер Віталій Кличко.

"Внаслідок ворожих ударів у багатьох районах столиці пошкоджені будівлі. 22 людини постраждали, серед них двоє дітей. 12 постраждалих госпіталізували", - написав він у телеграмі.

За його даними, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі. У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.

Також у Дарницькому районі БпЛА влучив в 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку - на рівні 7 поверху.

Крім того, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі за попередньою інформацією пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.

У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхіки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили в 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.

В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу. Та на відкриту територію, там палали автівки.

В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

"Екстрені служби працюють на місцях, тривають пошуково-рятувальні роботи", - зазначив Кличко.

Теги: #київ #атака_рф #постраждалі #кличко

