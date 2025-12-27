У Києві вже 19 постраждалих – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через ворожий обстріл зросла до 19 людей, повідомив мер Віталій Кличко.

"Уже 19 постраждалих у столиці. До лікарень госпіталізували 11 людей", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, наразі без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.