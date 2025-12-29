Інтерфакс-Україна
23:37 29.12.2025

Україна і США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для економічного відновлення

Українська та американська делегації під переговорів у Мар-а-Лаго в неділю напрацювали пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Для справедливого миру потрібні гарантії безпеки та чітка економічна рамка відновлення. Разом з американською стороною напрацювали prosperity package, пакет рішень для відбудови та швидкого економічного зростання України", - написав Соболев у Facebook.

У межах пакета, за його словами, визначили ключові параметри, зокрема, обсяг необхідного фінансування для відновлення, джерела коштів та інструменти залучення капіталу, включно з інвестиційними фондами і механізмами для приватного сектору та пріоритетні реформи, які забезпечують швидкий темп відновлення.

Також україно-американська делегації обговорювали безмитну торгівлю між Україною та США та залучення великого американського бізнесу до відбудови.

"Наступний етап передбачає тристороннє узгодження пакета з американською стороною та європейськими партнерами. За підсумком маємо отримати погоджений план дій і взаємні зобов’язання", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, в неділю, 28 грудня, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго відбулися перемовини між головою української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.

В українській делегації під час зустрічі брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, заступник керівника ОП Олександр Бевз, міністр економіки Олексій Соболев, начальник Генштабу Андрій Гнатов та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

З американської сторони у зустрічі брали участь державний секретар США Марк Рубіо, спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф, міністр оборони Піт Гегсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, зять президента Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум.

Джерело: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/posts/pfbid02hwGByCeoPXhWP5XKhQxTdWiPNU5NC9rem3RKadYM47ZZvroX2NgLVGccwfmJ3NHEl?rdid=klTX505QIPr1xkVm#

