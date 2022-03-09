ESET припиняє продаж нових ліцензій рішень в РФ та Білорусі, надає EUR 500 тис. підтримки Україні через НУО

Розробник продуктів цифрової безпеки ESET оголосив про припинення продажу нових ліцензій на свої продукти в Росію та Білорусь, але залишає працювати російське представництво і не припиняє обслуговування чинних користувачів.

"ESET припиняє продаж продуктів домашнім користувачам, підприємствам та організаціям у Росії та Білорусі. Продаж державним організаціям вже був заборонений із 2016 року, коли уряд Росії впровадив нові податкові правила та вимоги до сертифікації, спрямовані на підтримку локальних вендорів", - повідомила компанія на сайті.

Водночас представництво бренду в Росії, країнах СНД та Грузії продовжує працювати у штатному режимі. Як зазначається, обмеження не вплинуть на обслуговування чинних користувачів, а також на продаж у країнах представництва за межами Росії та Білорусі.

"Всі ліцензії, придбані раніше, а також доступні наразі у продажу на території РФ та РБ, функціонують у повному обсязі, згідно з високими стандартами ESET. Чинні клієнти можуть без обмежень продовжити ліцензії на антивірусні та інші продукти та користуватися ними в майбутньому. Крім того, доступна дозакупівля: розширення кількості вузлів та перехід на старші рішення кібербезпеки бренду. Технічна підтримка користувачів не припиняється, консультації фахівців здійснюються 24/7", - йдеться у повідомленні на російському сайті бренду.

Водночас ESET наголошує, що надає громадянам України допомогу у розмірі EUR500 тис. у формі прямої грантової підтримки та пожертвувань через неурядові організації (а саме фонд INTEGRA та ЮНІСЕФ).

Крім того, ESET збирає кошти серед працівників та заохочує персонал до активної волонтерської діяльності, підтримує працівників та сім'ї ексклюзивного дистриб'ютора ESET в Україні, включаючи допомогу з житлом, коштами та необхідними речами.

"У зв'язку з критичною важливістю кіберзахисту в умовах війни ліцензії ESET, у яких нещодавно закінчились терміни, було відновлено автоматично і надано можливість здійснити перехід на рішення з вищим рівнем захисту", - зазначають у компанії.

Окрім цього, ESET посилила рівень захисту організацій у зоні війни в Україні та країн, що беруть участь у міжнародному реагуванні, оскільки вони можуть стати ціллю атак. Компанія пропонує новим та наявним користувачам у всьому світі можливість безкоштовно додати хмарну пісочницю для потужного захисту від "0-денних" атак.