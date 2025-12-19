Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

Фото: Коордштаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє про забезпечення проїзду 109 нещодавно звільнених білоруських політв’язнів з України до Польщі та Литви.

"За організаційної підтримки Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими 109 колишніх білоруських політв’язнів були успішно доставлені до Польщі та Литви. Ця гуманітарна операція стала можливою завдяки злагодженій співпраці української сторони з міжнародними партнерами. Серед тих, хто нарешті на волі, - відомі представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які тривалий час перебували під репресіями", - йдеться в повідомлення штабу в Телеграм у п’ятницю.

Як зазначається в повідомленні, у Варшаві звільнених зустрічали родичі, волонтери, журналісти та дипломати.

"Координаційний штаб висловлює щиру вдячність Сполученим Штатам Америки, урядам європейських держав, міжнародним партнерам та всім залученим сторонам за підтримку, солідарність і сприяння у проведенні цієї гуманітарної операції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Телеграм-канал "Пул Первого", близький до прес-служби Олександра Лукашенка, повідомив про "помилування" 123 іноземців, які відбувають покарання в пенітенціарних установах республіки.

Повідомляється, що рішення ухвалено "в рамках досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, у зв’язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної галузі Республіки Білорусь, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Байдена, і у зв’язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших незаконних санкцій проти Республіки Білорусь".

Після цього 109 громадян Білорусі та п’ятеро українців прибули до України в неділю. Громадяни Білорусі зможуть залишитися в Україні або за власним бажанням переїхати до Польщі, Литви або інших європейських країн, де у багатьох із них проживають родини.