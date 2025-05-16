Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про результати Зеленський написав у офіційному телеграм-каналі.

"Хороша зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України", повідомив Зеленський у Телеграм.

Також темою розмови, зі слів президента, були переговори в Стамбулі, координація дипломатичних зусиль із США і європейськими партнерами Європи.

"У липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції та обговорили це під час зустрічі", - додав Зеленський.