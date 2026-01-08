Зеленський доручив Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській і Запорізькій областях

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У Дніпропетровській та Запорізькій областях залучені всі необхідні служби для виправлення ситуації, президент України Володимир Зеленський також доручив премʼєр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.

"Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він також наголосив на важливості того, щоб партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей.

"Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими", - зазначив президент.

Він додав, що "дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя". "Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним", - повідомив глава держави.