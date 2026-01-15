Екстрені відключення зберігаються в столиці, на Київщині та Одещині, є знеструмлення на Харківщині та Житомирщині – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Станом на ранок 15 січня внаслідок ворожих нічних ударів по енергетичній інфраструктурі країни знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині, повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

За інформацією відомства, наразі найскладніша ситуація з енергозабезпеченням залишається у Києві та Київській області.

"У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються", – зазначили у Міненерго.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови.

Як і у попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються також на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Окрім того, через негоду залишаються знеструмленими сім населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", – наголосили у міністерстві.

За інформацією відомства, 15 січня у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.