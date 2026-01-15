Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

Ввечері 14 січня на автодорозі в Чугуївському районі Харківської області під час проведення поліцейськими евакуації цивільного населення російський fpv-дрон поцілив у службову автівку.

"Працівники поліції зазнали гострої стресової реакції. У результаті атаки знищено службовий автомобіль поліції. На місці зайнялась пожежа", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.