Інтерфакс-Україна
Події
08:59 31.12.2025

Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

1 хв читати
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА
Фото: https://t.me/synegubov

ЗС РФ протягом минулої доби вдарили по 4 населених пунктах Харківської області,  повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. 

За його словами, у Куп’янському районі області через обстріли пошкоджено господарчі споруди і приватні будинки, у Лозівському -  цивільне підприємство.

Теги: #обстріли #харківська_область #жертва

