08:59 31.12.2025
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА
Фото: https://t.me/synegubov
ЗС РФ протягом минулої доби вдарили по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, у Куп’янському районі області через обстріли пошкоджено господарчі споруди і приватні будинки, у Лозівському - цивільне підприємство.