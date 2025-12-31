Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Фото: https://t.me/synegubov

ЗС РФ протягом минулої доби вдарили по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Куп’янському районі області через обстріли пошкоджено господарчі споруди і приватні будинки, у Лозівському - цивільне підприємство.