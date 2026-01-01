Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

Фото: ДСНС Харківщини

Російські окупанти в новорічну ніч наносили удари із застосуванням БПЛА по житловим будинкам на Харківщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники ДСНС Харківщини були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, у Куп’янському районі внаслідок влучання ударних дронів на територію двох домоволодінь зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв.м.

У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки.

Загалом до ліквідації наслідків російських обстрілів залучались 40 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.