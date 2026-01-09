Інтерфакс-Україна
Події
17:34 09.01.2026

У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

1 хв читати
У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov

 У Харківській області підготовлено мережу з 841 Пункти незламності, переважна більшість з яких вже працює, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі працює 770 Пунктів, ще 71 — готовий до розгортання протягом 2 годин. Усі вони забезпечені генераторами та засобами зв’язку, щоб за потреби жителі області могли зігрітися, зарядити телефони, отримати допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також передбачено можливість у разі необхідності оперативно розгорнути додаткові 354 пункти обігріву в області.

Синєгубов також повідомив, що на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, де обговорилися заходи безпеки та підготовку до ліквідації можливих наслідків негоди, було розглянуто можливість переходу на дистанційну форму навчання або продовження канікул через негоду.

"Рішення будуть ухвалювати на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на зміни метеорологічної ситуації", - зазначив Синєгубов.

Він також запевнив, що регіон повністю забезпечений необхідною спецтехнікою для розчищення доріг та достатнім запасом протиожеледних матеріалів.

Як повідомлялося раніше, у Харківській області протягом другої половини 9 січня та впродовж 10 січня очікується погіршення погодних умов, зокрема, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Теги: #пункти_незламності #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 06.01.2026
Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА

Харків і чотири населені пункти області зазнали ударів: двоє поранених, пошкоджено енергооб’єкт і житло — ОВА

17:27 04.01.2026
Кількість загиблих під завалами в центрі Харкова зросла до 6 людей – ОВА

Кількість загиблих під завалами в центрі Харкова зросла до 6 людей – ОВА

09:31 01.01.2026
Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

09:00 01.01.2026
За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

08:59 31.12.2025
Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

Мешканець Ківшарівки у Харківській області загинув внаслідок ворожого обстрілу - ОВА

09:16 29.12.2025
На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

09:14 27.12.2025
У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

17:21 26.12.2025
У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

09:46 26.12.2025
Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

08:59 25.12.2025
ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

ВАЖЛИВЕ

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

ОСТАННЄ

До Ради надійшли заяви про відставки міністрів оборони та цифрової інформації - спікер

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

Сибіга: Україна чекає реакції на атаку РФ від країн, які засудили начебто удар української сторони по резиденції Путіна

Зеленський та міністр оборони Британії обговорили питання додаткових засобів ППО та можливий режим діяльності британського контингенту

Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Міністр оборони Британії відвідав Дарницький район Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА