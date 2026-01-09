У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

Фото: https://t.me/synegubov

У Харківській області підготовлено мережу з 841 Пункти незламності, переважна більшість з яких вже працює, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі працює 770 Пунктів, ще 71 — готовий до розгортання протягом 2 годин. Усі вони забезпечені генераторами та засобами зв’язку, щоб за потреби жителі області могли зігрітися, зарядити телефони, отримати допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також передбачено можливість у разі необхідності оперативно розгорнути додаткові 354 пункти обігріву в області.

Синєгубов також повідомив, що на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, де обговорилися заходи безпеки та підготовку до ліквідації можливих наслідків негоди, було розглянуто можливість переходу на дистанційну форму навчання або продовження канікул через негоду.

"Рішення будуть ухвалювати на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на зміни метеорологічної ситуації", - зазначив Синєгубов.

Він також запевнив, що регіон повністю забезпечений необхідною спецтехнікою для розчищення доріг та достатнім запасом протиожеледних матеріалів.

Як повідомлялося раніше, у Харківській області протягом другої половини 9 січня та впродовж 10 січня очікується погіршення погодних умов, зокрема, синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду.