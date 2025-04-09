Інтерфакс-Україна

Події

21:29 09.04.2025

Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

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Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський

Україна готова купити в США великий пакет допомоги в тому чи іншому вигляді, і розраховує на це як на гарантію безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

Президент пояснив, як можна пов’язати цю угоду з гарантією безпеки.

"Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане", - сказав він.

"І тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно", - додав Зеленський.

Він також повідомив, що просив у США хоча б десять систем ППО.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", - підсумував президент.

Теги: #пакет #допомога #сша

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