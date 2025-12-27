Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

Кількість мирних жителів, які постраждали внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі станом на 18:14 суботи.

"32 людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки. В стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста", - написав Кличко у Телеграм.

Як повідомлялося внаслідок ударів ворога по Києву одна людина загинула.