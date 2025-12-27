Інтерфакс-Україна
Події
18:22 27.12.2025

Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32 - Кличко

Кількість мирних жителів, які постраждали внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ зросла до 32, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі станом на 18:14 суботи.

"32 людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки. В стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста", - написав Кличко у Телеграм.

Як повідомлялося внаслідок ударів ворога по Києву одна людина загинула.

Теги: #атака_рф #постраждалі #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 27.12.2025
Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

16:53 27.12.2025
У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

16:26 27.12.2025
РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

15:49 27.12.2025
В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

11:55 27.12.2025
У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

11:46 27.12.2025
В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

10:49 27.12.2025
У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський прибув до Канади

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

ОСТАННЄ

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Зеленський прибув до Канади

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

УДО стверджує, що діяло відповідно до чинного законодавства щодо працівників НАБУ

Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

Система "е-ТТН" відтепер доступна в Україні – заступник міністра

Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

Нєбитов: Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА