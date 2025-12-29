Інтерфакс-Україна
16:57 29.12.2025

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов спростував ворожу інформацію про те, що російським військам залишилося менше ніж 20 км до міста Суми.

"Росіяни дещо перебільшують: найближча дистанція від контрольованої ними території до міста Суми становитьє 25 кілометрів. Як, власне, й було з 1991 року", - сказав Трегубов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Раніше у РФ заявили, що начебто їхнім окупаційним військам до Сум залишилося менш як 20 км.

