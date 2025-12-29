Інтерфакс-Україна
Події
21:33 29.12.2025

Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

Рішення Канади надати до 2,5 мільярда канадських доларів нової допомоги має велике значення для підтримки опору та відновлення України, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я мав змістовну розмову з міністром закордонних справ Канади @AnitaAnandMP. Я висловив нашу вдячність прем'єр-міністру Карні за успішну зустріч з президентом Зеленським у Галіфаксі та за організацію телефонної розмови з партнерами ЄС напередодні переговорів зі США", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС проінформував канадського колегу про розвиток мирного процесу, зустріч високого рівня зі США у Флориді та наслідки останнього масованого нападу Росії.

Сторони зосередилися на майбутніх гарантіях безпеки для України та шляхах зміцнення нашої співпраці в рамках мирних зусиль.

"Я висловив свою вдячність за те, що Україна займає високе місце в порядку денному G7 під час головування Канади у 2025 році", - підсумував Сибіга.

 

