21:25 29.12.2025

Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств з 1 січня 2026 року створює критичні ризики для проходження опалювального сезону на прифронтових територіях, вважає міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

"Для Харкова й інших прифронтових громад це створює критичні ризики для проходження опалювального сезону. Бо для теплопостачальних підприємств це - витрати, які вони фізично не можуть "проковтнути", не зламавши всю систему", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть. А з запланованою зміною тарифу - зростуть ще на сотні мільйонів. Обіцяних компенсацій з боку держави, принаймні Харків, не бачив уже кілька років. І це не емоція - це реальність наших фінансів та наших рахунків", - додав він.

За його словами, збільшення тарифів на розподіл газу для підприємств у поєднанні з відсутністю компенсації призведе до збільшення тарифів для на тепло і гарячу воду для юридичних осіб.

"Тож під цей черговий удар попаде й бізнес, якому й так важко: війна, ризики, падіння попиту, дорогі кредити, логістика. Ми не маємо права добивати тих, хто тримає економіку і робочі місця", - зазначив Терехов.

Він спрогнозував, що це також призведе до збільшення навантаження на місцеві бюджети, а також створить ризики для стабільного теплопостачання.

"Як голова Асоціації прифронтових міст і громад я звернувся до Уряду з вимогою спільно з НКРЕКП знайти рішення: відтермінувати заплановані зміни тарифної політики та забезпечити реальну підтримку підприємств теплової енергетики - у прифронтових регіонах і по країні загалом. Держава має зробити відповідальний крок: зберегти тепло, зберегти людей, зберегти економіку. Комунальні експерименти під час війни - недоречні. Нам потрібні рішення для розвитку, а не додаткові ризики", - підсумував Терехов.

Як повідомлялося,19 грудня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила вперше з 2021 року тарифи операторів газорозподільних мереж (ГРМ) на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік.

Передбачається, що підвищення тарифів відбуватиметься поетапно – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

За підрахунками НКРЕКП, середньозважений тариф операторів ГРМ для непобутових споживачів з 1 січня складе 1,56 грн/куб. м на місяць (тут і далі без ПДВ), з 1 квітня – 1,89 грн/куб. м на місяць. За підрахунками регулятора, з 1 квітня тарифи в середньому виростуть на 62%, половину з яких припадає на підвищення заробітної плати працівникам операторів ГРМ та 12% – на зменшення обсягів розподілу газу.

Тарифи на розподіл природного газу для населення залишаються незмінними, оскільки їхнє підвищення забороняється протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього законом про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання (закон № 2479).

 

