Інтерфакс-Україна
Економіка
09:38 05.01.2026

Посадові оклади розраховуються виходячи з розміру тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду в 3470 грн з 1 січня - Кабмін

Кабінет міністрів постановив, що посадові оклади з 1 січня розраховуються виходячи з розміру тарифної ставки працівника першого тарифного розряду в 3470 грн.

Згідно з постановою №4 від 2 січня, уряд вніс зміни в постанову "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", згідно з якими, посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2026 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду в 3470 грн (з 1 січня 2024 року розмір становив 3195 грн).

У зв’язку з цим, керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Крім того, уряд рекомендував органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

Як повідомлялося, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає, що будуть враховуватися показники посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2027 року в розмірі 3744 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 4018 грн.

Теги: #оклади #тарифи #посади

