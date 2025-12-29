Міносвіти: підвищення посадових окладів на 30% з січня стосуватиметься дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

Фото: Pixabay

Підвищення в Україні посадових окладів на 30% з 1 січня 2026 року стосуватиметься педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

"Уряд затвердив постанову, розроблену Міністерством освіти і науки України, що передбачає підвищення посадових окладів на 30% для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності незалежно від підпорядкування з 1 січня 2026 року. Це рішення відповідає раніше анонсованим зобов’язанням уряду й Верховної Ради в межах закону "Про державний бюджет на 2026 рік" та забезпечує зростання оплати праці щонайменше на 30%", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що таке підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують із місцевих бюджетів.

Зокрема, завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

Так, доплати отримають понад 409 тис. педагогів, із них понад 25,5 тис. працюють на прифронтових територіях. Розмір доплати: 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників; 4 тис. грн (5,2 тис. грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях. Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

По результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%". В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

23 грудня у Міносвіти розповіла, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.