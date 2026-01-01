На 30% підвищено оклади всіх педпрацівників дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

Вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають підвищення заробітної плати на 30% з 1 січня 2026 року.

Згідно з постановою №1749 від 26 грудня, з 1 січня встановлено підвищення на 40% посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної і комунальної форми власності незалежно від їх підпорядкування (в той же час скасовано ряд постанов про підвищення окладів на різних ланках освіти на 10-11%).

Також установлено, що працівникам, яким передбачено підвищення окладів за кількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру окладу без урахування іншого підвищення.

Міністерство освіти і науки зазначило, що в державному бюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педпрацівникам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з держбюджету, передбачено 64,6 млрд грн.

У відомстві додали, що завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педпрацівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів.

Окрім того, у 2026 році педагоги в школах продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

Зокрема, на доплати на період з січня до серпня 2026 року з держбюджету виділено 10,37 млрд грн.

Розмір доплати залишився без змін: 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників; 4 тис. грн (5,2 тис. грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

Зазначається, що для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

Згідно з анонсованим поетапним підвищенням заробітних плат освітян, з 1 вересня 2026 року має відбутися ще одне підвищення на 20%.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

За результатами розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%. В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

23 грудня у Міносвіти розповіли, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.