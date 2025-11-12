Інтерфакс-Україна
Події
10:54 12.11.2025

Освітній комітет закликає Бюджетний комітет і уряд вирішити питання підвищення зарплати вчителям до 3-х мінімальних

Фото: НБУ

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій прийняв рішення звернутися до Бюджетного комітету та премʼєр-міністра України Юлії Свириденко щодо невідкладності вирішення питання підвищення заробітної плати вчителям до 3-х мінімальних зарплат із одночасною зміною структури, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"Учора на засіданні ми розглянули питання державного бюджету на 2026 рік перед голосуванням у другому читанні. Ключове питання стосувалося 3 мінімальних зарплат для вчителів. Мені дуже прикро констатувати факт, що ніхто з Міністерства освіти на засіданні Кабміну не озвучив жодного аргументу, щоб відстояти не чергову надбавку до зарплати вчителів, а реформу, якої вчителі давно потребують", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він повідомив, що Кабмін не додав до проєкту бюджету правки про 3 мінімальні заробітні плати, при тому, що Рада вже підтримала правку про зміну структури оплати праці.

"Ми ще раз підняли питання, чому правка не була врахована. Мінфін аргументував відмову потребою у додатковому фінансуванні у понад 20 млрд грн. За нашими підрахунками, підрахунками здорового глузду та математики – для реалізації цієї реформи потрібно 13 млрд 497 млн грн, з яких 45% одразу повертаються в бюджет", - заявив Бабак.

Голова комітету також зауважив, що після запланованого Міносвіти підвищення посадового окладу педагогів в 2026 році, що анонсувалося як підвищення на 50%, в реальності складе лише 33%.

"Більше того, це збільшення закладено в окрему бюджетну програму, а не в освітню субвенцію, а значить, будь-який вчитель, який прочитає проєкт бюджету на 2026 рік зрозуміє, що це не підвищення зарплати, а чергова доплата", - наголосив він.

Голова комітету також зауважив, що якщо змінити систему нарахування зарплат, не потрібно буде щороку "виборювати" підвищення та доплати, бо вчителі матимуть зрозумілу структуру оплати праці.

Як повідомлялося, 6 жовтня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.

Теги: #зарплати #вчителі #бюджет

