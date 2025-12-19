Трамп підписав оборонний бюджет США у 901 млрд доларів на 2026 рік

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про витрати на оборону на 2026 рік, повідомляє офіційний веб-портал Білого Дому.

"Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2026 фінансовий рік, головним чином для програм Міністерства оборони та військового будівництва, програм національної безпеки Міністерства енергетики, програм розвідки та програм Державного департаменту; підтримує підвищення базової військової зарплати та інші повноваження, пов'язані зі Збройними силами США; надає повноваження, пов'язані з національною безпекою, закордонними справами, внутрішньою безпекою, торгівлею, судовою системою та іншими пов'язаними програмами, а також вносить інші зміни до них", - сказано в повідомленні Білого дому.

Розмір витрат встановлено на рекордному рівні - $901 мільярд. Також у законі передбачено допомогу Україні у розмірі $800 млн – по $400 млн на відповідно 2026 і 2027 роки.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/12/congressional-bill-s-1071-signed-into-law/