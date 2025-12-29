Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

Асоціація міст України (АМУ) просить Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності та Міністерство освіти і науки передбачити додаткові надходження до місцевих бюджетів на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів і установ дошкільної, позашкільної та професійної освіти у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

"Підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в 2,5 рази, як запропоновано проєктом постанови Кабінету міністрів "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг", потребує на 2026 рік додаткових 28 млрд грн, за даними Міністерства фінансів України. На підвищення посадових окладів педагогічних працівників, зокрема дошкільної та позашкільної освіти на 40%, як запропоновано проєктом постанови Кабінету міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників", потрібно на 2026 рік додатково 14 млрд грн", - йдеться у повідомленні АМУ.

У зв'язку з цим асоціація звертає увагу, що запропоновані профільними міністерствами ініціативи на 2026 рік становлять 42 млрд грн, але ці кошти начебто не передбачено в держбюджеті.

В ассоціації вважають, що підвищення посадових окладів педагогічних та соціальних працівників, ініційоване профільними міністерствами, без додаткових коштів, може призвести до: скорочення працівників; підвищення навантаження на працівників; переведення працівників на неповний робочий день; створення нерівних умов для працівників одних галузей; погіршення якості освітніх і соціальних послуг.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%". У Міносвіти зазначають, що підвищення окладів на 30% з 1 січня 2026 року стосуватиметься педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Уряд також передбачив застосування коефіцієнта 2,5 для надавачів соціальних та реабілітаційних послуг та таким чином підвищив посадові оклади соціальних працівників з 1 січня 2026 року в 2,5 рази.