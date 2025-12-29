Інтерфакс-Україна
Події
17:16 29.12.2025

Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

2 хв читати
Для підвищення зарплат пед- і соцпрацівникам потрібні зміни до держбюджету-2026 - Асоціація міст України

Асоціація міст України (АМУ) просить Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності та Міністерство освіти і науки передбачити додаткові надходження до місцевих бюджетів на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів і установ дошкільної, позашкільної та професійної освіти у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

"Підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг в 2,5 рази, як запропоновано проєктом постанови Кабінету міністрів "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг", потребує на 2026 рік додаткових 28 млрд грн, за даними Міністерства фінансів України. На підвищення посадових окладів педагогічних працівників, зокрема дошкільної та позашкільної освіти на 40%, як запропоновано проєктом постанови Кабінету міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників", потрібно на 2026 рік додатково 14 млрд грн", - йдеться у повідомленні АМУ.

У зв'язку з цим асоціація звертає увагу, що запропоновані профільними міністерствами ініціативи на 2026 рік становлять 42 млрд грн, але ці кошти начебто не передбачено в держбюджеті.

В ассоціації вважають, що підвищення посадових окладів педагогічних та соціальних працівників, ініційоване профільними міністерствами, без додаткових коштів, може призвести до: скорочення працівників; підвищення навантаження на працівників; переведення працівників на неповний робочий день; створення нерівних умов для працівників одних галузей; погіршення якості освітніх і соціальних послуг.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%". У Міносвіти зазначають, що підвищення окладів на 30% з 1 січня 2026 року стосуватиметься педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Уряд також передбачив застосування коефіцієнта 2,5 для надавачів соціальних та реабілітаційних послуг та таким чином підвищив посадові оклади соціальних працівників з 1 січня 2026 року в 2,5 рази.

 

Теги: #педагоги #зарплати #бюджет #аму

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 29.12.2025
Міносвіти: підвищення посадових окладів на 30% з січня стосуватиметься дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

Міносвіти: підвищення посадових окладів на 30% з січня стосуватиметься дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

22:13 26.12.2025
Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

19:36 26.12.2025
Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

16:04 26.12.2025
Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

12:05 23.12.2025
Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

20:10 22.12.2025
Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

11:40 22.12.2025
Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

22:27 20.12.2025
Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

20:05 19.12.2025
Бюджет Харкова на 2026 рік передбачає майже 950 млн грн на відновлення критичної інфраструктури і 300 млн грн на потреби військових та ТРО

Бюджет Харкова на 2026 рік передбачає майже 950 млн грн на відновлення критичної інфраструктури і 300 млн грн на потреби військових та ТРО

18:10 11.12.2025
Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

ВАЖЛИВЕ

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

Перші оператори критичної інфраструктури закупили РЕБ для захисту власних об’єктів – Міноборони

"Генерал Черешня" повідомляє про кодифікацію оптоволоконних FPV-дронів для використання в СОУ

У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Онлайн вибори через "Дію" потребують законодавчих змін – 1-й віцепрем’єр

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

Ветеран-оператор ПТРК може застосувати свої військові компетенції як оператор спецобладнання чи інструктор з тех- і спортдисциплін - Мінветеранів

Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА