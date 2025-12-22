Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко вважає, що запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало заклади вищої освіти і підготувало їх до підвищення оплати праці викладачів.

"Насправді теза про безкоштовну освіту за кордоном, не зовсім справедлива. Щоб вчитись безкоштовно в Польщі чи в Німеччині треба на високому рівні знати мову, і загалом йдеться про дуже сильних студентів. Ми розуміємо, що наші сильні студенти так само безкоштовно вчаться в Україні, отримуючи бюджетне місце, яких у нас, насправді, дуже багато. У нас більше половини всіх абітурієнтів, які вступають в заклади вищої освіти, користуються в тій чи іншій мірі підтримкою держави, отримуючи бюджетне місце або грантову підтримку", - сказав Трофименко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи питання про зростання вартість контрактного навчання в Україні.

Він наголосив, що не може бути так, що необхідно підвищувати заробітну плату викладачів, науково-педагогічних працівників, працівників закладів вищої освіти, але при цьому тримати низьку вартість контрактів.

Заступник міністра розповів, що з 1 січня будуть підвищені посадові оклади для викладачів на 30%, а з вересня ще на 20%, до яких будуть нараховуватися всі надбавки, на які той чи інший викладач або працівник заслужив.

"Відповідно, держава забезпечить частину загального фонду, який фінансується за рахунок бюджету, але спеціальний фонд формується за рахунок контрактних грошей. Як можна збільшити на такий обсяг витрати університету, не забезпечивши можливість додатково заробляти? Тут має бути баланс. Я вважаю, що запровадження індикативної собівартості врятувало наші заклади освіти і підготувало їх до підвищення оплати праці", - наголосив Трофименко.

На запитання, чи не сприятиме підвищення вартості контрактного навчання відтоку студентів, заступник міністра констатував, що в Україні вартість не дорожча, ніж в Європі, і крім того, коли студенти вчаться вдома, витрати на супутні витрати менші.

Я вважаю, що це не бар’єр. Але ми маємо давати нашим університетам ресурс для розвитку, ресурс, щоб утримувати викладачів… Тому, коли ми кажемо, що давайте в рази піднімемо заробітні плати, ми маємо мати збалансовану систему, тому що університети утримують дуже суттєву частину своїх кадрів, свого персоналу за рахунок коштів, які заробляють. Тому вони мають бути платоспроможними", - додав він.

Серед іншого Трофименко розповів, що якщо наразі мінімальна повна ставка викладача складає близько 14,5 тис. грн "чистими", то після збільшення посадового окладу з наступного року, до якого додадуться надбавки, зарплата складатиме орієнтовно 20-22 тис. грн.

"Але маємо багато прикладів в наших університетах, коли якісно розбудовується і дуже сильно підтримується наука, коли заклад має міжнародні проекти, які є показником ефективності, то викладачі заробляють набагато-набагато більше, і ці суми можна співставити із зарплатами в хороших європейських країнах", - зазначив він.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет міністрів прийняв постанову, якої передбачив, що вартість навчання за контрактом у державних вишах на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми навчання, яку витрачає на нього держава в конкретному виші. Зокрема, затверджено перелік спеціальностей, для навчання на яких у 2025 році будуть встановлені граничні, тобто мінімально можливі, ціни на контракт.

У липні заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявив, що йому не подобається рішення Міносвіти про збільшення вартості за контрактне навчання у вишах. На його думку підвищення потрібно було відтермінувати.

У кінці вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що частина університетів нарікає на зростання вартості контрактного навчання, а частина виступає за збереження індикативного підходу.