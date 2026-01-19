Інтерфакс-Україна
Події
18:17 19.01.2026

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти

Виші вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян - Міносвіти
Заклади вищої освіти вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян, з них 32 у Києві, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Заклади вищої освіти вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян, зокрема 32 - у Києві. Усі ці простори мають генератори, а більшість також забезпечує обігрів, можливість розігріти їжу та доступ до укриттів різного рівня захисту", - написав Трофименко в мережі Facebook.

Він наголосив, що першочергова задача цих пунктів - підтримати своїх: викладачів, співробітників, студентів, їх сімʼї, а також важливо допомагати мешканцям навколишніх будинків. 

"Зауважу, що пункти підтримки в закладах вищої освіти - це простори, які створені коштом і ресурсами самих закладів. З огляду на те, що університети теж потрапляють під ворожі удари або працюють в умовах обмеженого енерго- та теплопостачання, не кожен заклад має змогу розгорнути великий простір для підтримки всіх охочих. У таких випадках університети зосереджують зусилля на допомозі студентам і працівникам", - додав він.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що в Київській області на базі закладів освіти вже розгорнуто понад 200 пунктів незламності.

