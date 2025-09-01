В українські виші зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за держзамовленням

Цьогоріч до університетів, академій та інститутів зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за державним замовленням, повідомило Міністерство освіти і науки.

"1 вересня в українських закладах вищої освіти розпочався новий академічний рік. Цьогоріч до університетів, академій та інститутів зараховано 178 720 першокурсників (без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не розголошуються). З них 64 873 навчатимуться за державним замовленням, а ще до 30 тисяч студентів можуть отримати гранти. Отже, понад половина здобувачів вищої освіти має фінансову підтримку від держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, щзо станом на 1 вересня на 1–4 курсах бакалаврату та всіх курсах медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування (медичні магістри) в Україні загалом навчається понад 750 тис. студентів.

У відомстві розповіли, що про десять найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет: середня освіта — 5 909, медицина — 3 762, комп’ютерні науки — 2 979, будівництво та цивільна інженерія — 2 580, агрономія — 2 283, інженерія програмного забезпечення — 2 161, електрична інженерія — 2 083, філологія — 2 052, терапія та реабілітація — 1 836 і автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка — 1 675.

"Міністерство закликає ЗВО в безпечніших регіонах планувати робочі та навчальні графіки так, щоб максимізувати аудиторну роботу студентів і дослідницьких команд. Повернення до очного формату там, де це можливо, підвищує якість навчання і взаємодію в університетських спільнотах", - йдеться у повідомленні.