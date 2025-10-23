Міносвіти: 44,4 тис. ветеранів, дітей учасників бойових дій і дітей загиблих захисників зараховані до вишів у 2025р.

Фото: Pixabay

У 2025 році до вишів зараховано 19,3 тис. ветеранів, 21,8 тис. дітей учасників бойових дій і 2,6 тис. дітей загиблих захисників, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Що стосується соціальних категорій, то у нас зарахованих ветеранів з інвалідністю до закладів вищої освіти є 620 осіб, що вдвічі більше, ніж минулого року. У нас 19259 ветеранів зараховано до наших університетів, що на 4,5 тис. більше, ніж минулого року. У нас 21836 дітей учасників бойових дій зараховано до університетів, що на 5 більше, ніж минулого року", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.

Що стосується вступників з тимчасово окупованих територій (зареєстроване місце проживання на окупованих територіях), то в цьому році таких 9434 особи.

Крім того, в поточному році до вишів зараховано 2643 дитини, загиблих з 2014 року захисників.

Як повідомлялося, у 2025 році на бюджет на всі освітні рівні (бакалаврат, магістратура та аспірантур) зараховано 98 тис. 188 особи, а на контракт - 207 тис. 831 особа.