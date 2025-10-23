Інтерфакс-Україна
Події
12:35 23.10.2025

Міносвіти: 44,4 тис. ветеранів, дітей учасників бойових дій і дітей загиблих захисників зараховані до вишів у 2025р.

1 хв читати
Міносвіти: 44,4 тис. ветеранів, дітей учасників бойових дій і дітей загиблих захисників зараховані до вишів у 2025р.
Фото: Pixabay

У 2025 році до вишів зараховано 19,3 тис. ветеранів, 21,8 тис. дітей учасників бойових дій і 2,6 тис. дітей загиблих захисників, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Що стосується соціальних категорій, то у нас зарахованих ветеранів з інвалідністю до закладів вищої освіти є 620 осіб, що вдвічі більше, ніж минулого року. У нас 19259 ветеранів зараховано до наших університетів, що на 4,5 тис. більше, ніж минулого року. У нас 21836 дітей учасників бойових дій зараховано до університетів, що на 5 більше, ніж минулого року", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.

Що стосується вступників з тимчасово окупованих територій (зареєстроване місце проживання на окупованих територіях), то в цьому році таких 9434 особи.

Крім того, в поточному році до вишів зараховано 2643 дитини, загиблих з 2014 року захисників.

Як повідомлялося, у 2025 році на бюджет на всі освітні рівні (бакалаврат, магістратура та аспірантур) зараховано 98 тис. 188 особи, а на контракт - 207 тис. 831 особа.

Теги: #вступники #виші

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 23.10.2025
Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

17:56 25.09.2025
"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

14:56 25.09.2025
15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

09:45 18.09.2025
Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

12:10 04.09.2025
Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

15:37 01.09.2025
В українські виші зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за держзамовленням

В українські виші зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за держзамовленням

16:41 12.08.2025
Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

17:49 07.08.2025
Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

14:57 06.08.2025
Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається

Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається

12:57 06.08.2025
Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності

ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ

Нардепи пропонують оголошувати хвилину мовчання через систему оповіщення - Кондратюк

На парковках з'являться місця для водіїв з дітьми до 3-х років

В Україні зменшився запит на магістратуру через скорочення кількості вступників старше 25 років

Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

Перевізники відтепер можуть замовляти та отримувати картки до смарт-тахографів в Україні

Об'єкти, присвячені композитору Дунаєвському і місту Катеринослав, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА